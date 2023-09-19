شاهد: تحفة معمارية صينية ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية

بقلم: يورونيوز

أنشأت الصين مجمعاً رياضياً على أحدث طراز تقني ومعماري ليكون مركزاً للنسخة الـ19 من الألعاب القارية الرياضية والتي ستستضيفها مدينة هانغتشو بشرق البلاد.

ويقع مركز معرض هانغتشو الأولمبي الرياضي على الضفة الشمالية لنهر تشيانتانغ ويتوسطه الملعب الرئيسي الذي سيستضيف الألعاب بين يومي 23 سبتمبر – أيلول و8 أكتوبر – تشرين الأول.

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وشيّد ملعب كرة المضرب المعروف باسم زهرة "اللوتس الصغيرة" بجانب الملعب الرئيسي وهو يتميز بتصميم يتضمن سقفاً قابل للطي.

وتستضيف صالة الرياضات المائية بالمركز مسابقات السباحة والغوص والسباحة الفنية وكرة السلة.

وتم تصميم الصالة لتكون بمثابة ساحة ثنائية في موقع واحد ذات شكل انسيابي فريد وأسقف مزدوجة الطبقة مغطاة بالكامل بألواح معدنية فضية.

وأتمت الصين تشييد المركز الأولمبي في عام 2021 وهو على شكل جناحين منتشرين، يغطي أحدهما ملعب الألعاب المائية والآخر صالة الألعاب الرياضية الرئيسية لكرة السلة.

وتم تأجيل دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو 2022 لمدة عام بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.