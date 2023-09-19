إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع إفريقيا وأمريكا اللاتينية

بقلم: يورونيوز

حثت مارغريتا روبلز، وزيرة الدفاع الإسبانية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تعزيز العلاقات الأمنية للكتلة مع إفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بدلاً من التركيز على الحرب في أوكرانيا.

وقالت روبلز أمام المشرعين في البرلمان الأوروبي "نحن بحاجة إلى توسيع الرؤية خاصة عندما ننظر إلى التهديدات المختلفة الموجودة، ويجب ألا نركز فقط على منطقة واحدة".

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ودعت إسبانيا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز العلاقات الأوروبية مع دول أمريكا اللاتينية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت روبلز إن الحرب في أوكرانيا "تؤثر على كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع بالنسبة لأوروبا وتؤثر أيضاً على اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

ودعت إلى توفير المزيد من الموارد المالية لوحدة السلام الأوروبي [إي بي أف]، وهو صندوق متخصص لدعم القوات العسكرية لدول في العالم الثالث، والذي يستخدم حالياً لتعويض الدول الأعضاء مقابل التبرع بمعداتها لأوكرانيا.

وينفذ الاتحاد الأوروبي عددا من البرامج في أفريقيا مثل: مكافحة القرصنة، والتدريب الأمني العسكري والمدني، فضلاً عن التدريب على إدارة الحدود في آسيا الوسطى.

وأكدت روبلز أنّه "من المهم للغاية تعزيز روابط الاتحاد الأوروبي مع إفريقيا ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الأمن البحري".