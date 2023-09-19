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بريطانيا: العاملون بقطاع الخدمات الصحية يبدأون إضرابا جديدا

أطباء يقفون على خط الاعتصام خارج مستشفى جامعة كينغز كوليدج، لندن، وسط نزاعهم مع الحكومة بشأن الأجور، الجمعة 25 أغسطس 2023.
أطباء يقفون على خط الاعتصام خارج مستشفى جامعة كينغز كوليدج، لندن، وسط نزاعهم مع الحكومة بشأن الأجور، الجمعة 25 أغسطس 2023. Copyright Jordan Pettitt/PA
بقلم:  يورونيوز
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وكان سوناك تعهّد بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10٪ لكنه يرى أن الزيادة في مستوى الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.

بدأ آلاف الأطباء الاستشاريين العاملين بالقطاع الوطني للخدمات الصحية في بريطانيا إضرابًا الثلاثاء بسبب تدني مستويات أجورهم أدنى من معدل التضخم في ظل زيادة عبء العمل عليهم.

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وأعلن الأطباء أنهم يعتزمون تنظيم إضراب مشترك مع الأطباء المبتدئين في واقعة يشهدها القطاع الصحي لأول مرة في تاريخه خلال 75 عامًا.

ويعد هذا الإضراب الحلقة الأحدث في مسلسل إضرابات العاملين بالقطاعين العام والخاص المستمر منذ ما يقرب من 18 شهرًا في أعقاب ارتفاع التضخم. وشملت الإضرابات سائقي القطارات والمعلمين.

وعلى الرغم من انخفاضه تدريجيا منذ أواخر العام الماضي، إلا أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا عند 6,8٪، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.

ويرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الزيادة في مستوى الأجور التي يطالب بها العمال ستفاقم من ارتفاع التضخم.

وكان سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10٪.

ومن أجل تهدئة مستوبات أسعار المستهلكين في بريطانيا، فإنه يُعوّل إلى حد كبير على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الذي يُحتمل حدوثه مرة أخرى خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس غداة صدور أحدث بيانات التضخم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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