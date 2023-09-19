إردوغان: ثقتي في روسيا لا تختلف عن ثقتي في الغرب

بقلم: يورونيوز

اعتبر الرئيس التركي في حديثه أنه يمكن الاعتماد على روسيا بقدر ما يمكن الاعتماد على الغرب، مشيراً إلى قرب روسيا جغرافياً من بلاده والتاريخ المشترك الذي يجمع بينهما.

عند سؤال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن الفرق بين روسيا والغرب، يوم الإثنين، قال إنه "لا فرق في نظري".

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وجاءت تعليقات إردوغان على هيئة الإذاعة العامة الأميركية (PBS) في أعقاب سؤال حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي خرج منه بوتين في يوليو/تموز في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

واعتبر الرئيس التركي في حديثه أنه يمكن الاعتماد على روسيا بقدر ما يمكن الاعتماد على الغرب، قائلا "على مدار الخمسين عاما الماضية، كنا ننتظر على عتبة الاتحاد الأوروبي. وأثناء ذلك، أثق في روسيا بقدر ما أثق في الغرب".

وأضاف إردوغان "تصادف أن تكون روسيا واحدة من أقرب جيراني ولدينا تاريخ مشترك".

وترى أنقرة أن العلاقات السياسية الجيدة مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو روسيا تستند على حسابات "المربح لكلا الطرفين"، ما يعني أنها ستواصل تعزيزها مع الجميع.

وفي الأسبوع الماضي، هدد الرئيس التركي بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد أن ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي أن انضمام أنقرة إلى التكتل - المتوقف منذ عقود - يجب أن يتوقف بسبب سجل حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.