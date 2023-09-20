تجاهل أوامرهم فصُعق واعتُقل.. شاهد ما فعله ضباط لقائد فرقة موسيقية في ألاباما

بقلم: يورونيوز

نشرت شرطة برمنغهام مقطع فيديو يُظهر تعرّض مدير فرقة موسيقية للصعق، بعد مباراة كرة قدم في مدرسة ثانوية بولاية ألاباما الأمريكية.

كما تم اعتقاله من قبل الضباط أمام الطلاب الذين كانوا في حالة من الهلع، إثر اندلاع شجار فوضوي، بعد أن رفض إيقاف الفرقة أثناء عزفها في المدرجات.

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وقالت النائبة عن الولاية، جواندالين غيفان، وهي أيضاً محامية مدير الفرقة جوني ميمز، إن الحادث يُعد "إساءة استخدام مثيرة للقلق للسلطة" وبدلاً من ذلك "كان يجب تهدئة الوضع".

ووفقًا لبيان صادر عن قسم شرطة برمنغهام، تجاهل مدير فرقة مدرسة "بي دي جاكسون أولين" الثانوية، جوني ميمز، طلبات الشرطة بوقف أداء فرقته بعد فوز الفريق الآخر.

لاحظ الضباط استمرار فرقتي المدرستين في الأداء، ووفقًا للشرطة، توقفت فرقة الفريق المضيف عندما طُلب منها، لكن ميمز أمر فرقته بمواصلة الأداء.

ثم قام الضابط الذي أجرى عملية الاعتقال بإخضاع مدير الفرقة بمسدس الصعق مما أنهى المواجهة الجسدية.

وفي بيان رسمي قالت الشرطة إن ميمز رفض وضع يديه خلف ظهره، وصرّح الضابط الذي اعتقله بأنه دفعه بعنف، ما اضطرّه إلى استخدام مسدس الصعق.

لحظة الاعتقال AP/AP

وأظهرت الكاميرا التي كانت مثبتة في جسم الشرطي، أنه اقترب من ميمز، بينما كانت الفرقة تعزف في المدرجات. وطلب منه عدة مرات إيقاف العزف وإخلاء الملعب. لكن ميمز استمر في توجيه فرقته وردّ على الضابط: "اغرب عن وجهي".

وواصل قائلاً: "نحن نستعدّ للانطلاق، هذه أغنيتهم الأخيرة."

حدث هذا بوجود أكثر من 140 طالباً، سُمعوا وهم يصرخون أثناء عملية الاعتقال.

وتقول جيفان إنها لن تناقش "ما إذا كان موكلي على صواب أم على خطأ"، لكنها قالت إن الضباط "ما كان ينبغي عليهم أبداً سحب مسدس الصعق والإساءة إليه أمام قاصرين"