شاهد: ترامب يوزع البيتزا ويوقع على قميص إحدى النادلات في حانة بولاية آيوا

بقلم: يورونيوز

نُشرت مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يقوم بتوزيع البيتزا والتوقيع على قميص إحدى النادلات المناصرات له وذلك خلال جولته الانتخابية في بيتيندورف بولاية آيوا في الولايات المتحدة.

واحتشد أكثر من مائة شخص في حانة ومطعم كاثي تريهاوس، حيث وقع ترامب على أوراق نقدية والقبعات والقمصان.

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ووقع ترامب على قميص السيدة التي تدعى آشلي راشد وتبلغ من العمر 28 عامًا.

وقام ترامب بتوزيع البيتزا على حشد من المؤيدين المبتهجين بعد أن طالبوه بشرائها، وهتفوا باسمه وغنوا معاً مع أغنية لي غرينوود "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن ترامب يتحضر لخوض معركته الانتخابية لعام 2024.