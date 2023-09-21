شاهد: الملك تشارلز والملكة كاميلا يلتقيان بشباب رياضيين في سان دوني شمال باريس

بقلم: يورونيوز

زار الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا مدينة سان دوني، شمال باريس، للقاء مجموعات رياضية مجتمعية ونجوم، حيث تستضيف فرنسا حالياً بطولة كأس العالم للرغبي 2023.

وتأتي زيارتهما في اليوم الثاني من زيارتهم الرسمية لفرنسا.

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سوف تكون سان دوني، وهي ضاحية متعددة الثقافات وتسكنها الطبقة العاملة، بمثابة مكان رئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في العام المقبل. كما أنها موطن للكنيسة التي تضم مقابر الملوك الفرنسيين.

وسيزور تشارلز في وقت لاحق سوق الزهور في باريس الذي يحمل اسم الملكة إليزابيث الثانية وينضم مجدداً إلى ماكرون أمام كاتدرائية نوتردام لمشاهدة أعمال التجديد الجارية التي تهدف إلى إعادة افتتاحها.