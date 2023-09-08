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قرب الهجمات الروسية من الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب يثير مخاوف رومانيا

سفن تشحن الحبوب نهر الدانوب
سفن تشحن الحبوب نهر الدانوب Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أثارت الهجمات الروسية على موانئ الدانوب في أوكرانيا الخوف في رومانيا، الدولة المجاورة العضو في حلف شمال الأطلسي، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة، إنّ روسيا "يجب أن توقف" حصارها للموانئ الاوكرانية، حيث يتم تصدير الحبوب.

وسادت حالة من الذعر بين السكان المحليين هذا الأسبوع تحسباً من إمكانية إمتداد الحرب إلى ما وراء الحدود الأوكرنية، خصوصاً بعد العثور على حطام طائرات مسيرة روسيّة، كانت تستهدف موانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

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ويأتي استهداف موانئ نهر الدانوب ضمن استراتيجيات يوظّفها الكرملين بغاية محاصرة أوكرانيا من كلّ الجهات ومنعها من تصدير إنتاجها من الحبوب. 

ويقول أحد سكان المناطق المجاورة لنهر الدانوب "لقد عشنا حياة هادئة حتى الآن. ولا يزال الأمر كذلك، أثناء النهار، حتى لو انطلقت صفارات الإنذار، لديك عمل للقيام به، فإنك تنساه. ولكن عندما يأتي الليل . الجو ظلام، لا تعلم أين ستسقط (القنابل). هناك ليال ننام فيها ثم تأتينا ليالٍ بيضاء".

ويذكر أنّ رومانيا، الدولة العضوة في حلف الناتو، تربطها عداوات تاريخيّة مع روسيا.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة، إنّ روسيا "يجب أن توقف" حصارها للموانئ البحرية الأوكرانية بعد انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لضمان شحنات الحبوب.

AP
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. 2023/09/08AP

وقال ميشيل للصحفيين في العاصمة الهندية نيودلهي، قبل قمة مجموعة العشرين "من المخزي بصراحة أن تقوم روسيا، بعد أن أنهت مبادرة حبوب البحر الأسود، بحظر ومهاجمة الموانئ البحرية الأوكرانية. هذا يجب أن يتوقف".

المصادر الإضافية • أ ب

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