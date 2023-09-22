شي جينبينغ يستقبل الأسد ويقول إن سوريا والصين ستقيمان "شراكة استراتيجية" جديدة

بقلم: يورونيوز

استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره السوري بشار الأسد الجمعة في مدينة هانغجو (شرق)، على ما أفادت وكالة "الصين الجديدة" للأنباء (شينخوا) من دون إضافة مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.

وبدأ الرئيس السوري الذي يبحث عن أموال لإعادة إعمار بلاده، الخميس أول زيارة رسمية للصين منذ حوالى 20 عاماً، على أمل الارتقاء في العلاقات الثنائية إلى "مستوى جديد"، وفقاً لبكين.

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وافادت سي سي تي في أنه "بعد ظهر 22 أيلول/سبتمبر، يلتقي الرئيس شي جينبينغ الرئيس السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغجو".

وأعلن شي أنّ الصين وسوريا ستعلنان الجمعة عن "شراكة استراتيجية" جديدة.

وقال شي وفق تقرير لشبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع، "سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".