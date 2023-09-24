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عاجل. مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم في شمال كوسوفو

القوات الأمنية في كوسوفو
القوات الأمنية في كوسوفو Copyright Dejan Simicevic/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في بيان أن شرطيًا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال في منشور على فيسبوك: "في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جاريًا"، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي.

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وتابع قائلًا: "المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة".

من جهتها، أكدت الشرطة أنه بمجرّد وصولها بالقرب من موقع تمّ الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه، "تعرّضت وحدة لنا لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية".

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