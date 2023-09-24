بعد العثور على جثة بين فكّيه.. قتل تمساح في فلوريدا الأمريكية

بقلم: يورونيوز

قُتل تمساح أثناء سحبه من جدول مائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بموازاة انتشال جثة امرأة تبلغ 41 عاماً من بين فكّيه، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغ عن جثة شوهدت في جدول مائي في لارغو بولاية فلوريدا، وإن التمساح الذكر الذي يبلغ طوله 4 أمتار، "قُتل بطريقة غير وحشية" الجمعة.

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وتعرفت الشرطة على الجثة السبت، لكنها أشارت إلى أن التحقيق مستمر لتحديد "ملابسات الوفاة وأسبابها".

وقال الشاهد جاماركوس بولارد لوسائل إعلام أمريكية إنه رأى تمساحاً كبيراً وجثة في الخور المائي، وركض إلى ثكنة مجاورة تابعة لفرق الإطفاء للإبلاغ عن ذلك.

وقال الشاهد لقناة تلفزيونية محلية تابعة لشبكة "ان بي سي نيوز"، الجمعة "لقد ألقيت حجراً على التمساح، فقط لأرى ما إذا كان تمساحاً حقاً".

ولفت إلى أن الحيوان "كان قابضاً على الجثة، وبدا متمسكاً بالجزء السفلي من الصدر، ثم سحبها تحت الماء".

"أطلقوا النار عليه مرة أخرى"

وأشار بولارد إلى أن التمساح قاوم بشدة محاولة السلطات لصدّه.

وقال "لقد لفّوا حبلاً حول رقبته ووضعوه على بكرة شاحنة"، و"قد كانوا يحاولون إسقاطه في الشاحنة، لكنه بدأ في سحبها إلى الماء".

وأضاف بولارد "لقد امسكوا بعصا طويلة، وأخرجوا الرأس من الماء، ثم أطلقوا النار عليه، وبمجرد أن لفوه بالكامل، قاموا بمده وقياس طوله"، ثم "أطلقوا النار عليه مرة أخرى".

وتُعتبر التماسيح من الحيوانات الشائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وخصوصاً في ولاية فلوريدا.

وفي تموز/يوليو، قُتلت امرأة تبلغ 69 عاماً إثر هجوم تمساح بالقرب من بحيرة في ولاية كارولينا الجنوبية، وقالت الشرطة إن الحيوان كان مرابطاً قرب جثتها ومنع عناصر الإنقاذ من الاقتراب.