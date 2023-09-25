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شاهد: نهر يجتاح مجمّعا سكنيا غير مرخّص في غواتيمالا ويجرف معه نحو 18 شخصاً بينهم 10 أطفال

اجتاح نهر ملوث بمياه الصرف الصحي، فاض بسبب الأمطار الغزيرة، مستوطنة تحت جسر إل نارانجو في مستوطنة غير رسمية في غواتيما.
اجتاح نهر ملوث بمياه الصرف الصحي، فاض بسبب الأمطار الغزيرة، مستوطنة تحت جسر إل نارانجو في مستوطنة غير رسمية في غواتيما. Copyright ZZVNRP
بقلم:  يورونيوز
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تم الإبلاغ عن فقدان ما لا يقل عن 18 شخصاً، من بينهم 10 أطفال، بعد أن اجتاح نهر تجمّعا سكنيا غير رسمي في عاصمة غواتيمالا الاثنين.

وقع الحادث بعد أن اجتاح نهر ملوث بمياه الصرف الصحي، فاض بسبب الأمطار الغزيرة، تجمّعا سكنيا يقع تحت جسر إل نارانجو في المدينة الأحد.

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ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فقد جرف رافد نهر لاس فاكاس ستة منازل، وكل شيء في طريقه إلى أسفل النهر.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي شاركتها خدمات البحث والإنقاذ المحلية، أشخاصاً ينتشلون جثث الأطفال من مكان الحادث.

وقالت هيئة التنسيق الوطنية للحد من الكوارث في غواتيمالا (CONRED) في بيان لها، إن عملية البحث والإنقاذ جارية بينما كان أفرادها على الأرض لتقييم احتياجات المتضررين.

وفقاً للمكتب المرجعي للسكان في غواتيمالا، يعيش حوالي 43% من سكان المناطق الحضرية في غواتيمالا في مجمعات سكنية غير رسمية.

المصادر الإضافية • ZZVNRP

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