في إطار مساعي السعودية لتغيير صورتها.. دعوة مؤثرين إلى مهرجان موسيقي بالعلا وإشادة بجهود بن سلمان

بقلم: يورونيوز

قام ولي العهد السعودي خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من التغييراتتهدف إلى تغيير الصورة المحافظة للمملكة. ويقول أحد المشاركين في المهرجان:"نحن نحلم، وهذا الحلم بدأ يتحقق مع محمد بن سلمان وكيف بدأنا أخيراً نستمتع بالحياة".

نجوم مواقع التواصل في فعاليات العلا الموسيقية..

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لنشر رسالة التغيير، دعا محمد بن سلمان مجموعة من المؤثرين من الخليج وأوروبا إلى حضور حدث فريد في السعودية: مهرجان موسيقي يُسمح فيه بالاختلاط بين الرجال والنساء.

على مدى يومين( 21 و 22 أيلول/سبتمبر)، أقيم مهرجان "العلا" في نسخته الثالثة، على إيقاع موسيقى مجموعة من "الدي جي" السعوديين والعالميين.

يقول أحد المشاركين:"نحن نحلم، وهذا الحلم بدأ يتحقق مع محمد بن سلمان وكيف بدأنا أخيراً نستمتع بالحياة".

وتقول شابة سعودية أخرى حضرت هذا الحدث الموسيقي": أنا بكل بساطة سعيدة".

وتضيف قائلة:" أنا هنا للمتعة والإحساس العارم. لأخذ طاقة جديد وهذا بحد ذاته سبب جيد حتى آتي إلى هنا"

وتؤكد أيضاً: "نحن سنحافظ على قيمنا على الرغم من أننا سنعيش جواً من المتعة مع هذه القيم".

وعبر شاب آخر عن رأيه قائلاً: "نحن ننتظر. كل مرة نرى من النظام شيئاً يفاجئنا في بلادنا فيوأنا أريد أن أشكر الرجل الذي يفعل هذا في كل مكان هنا". ويقصد طبعا محمد بن سلمان وليّ عهد السعودية والحاكم الفعلي للمملكة.

وأضاف مشارك آخر: "أشعر أن السماء أصبحت حدودنا. الآن قد نكون تحت وقع المفاجأة لأننا لم نكن لنتوقع هذا قبل خمس سنوات".