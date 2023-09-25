لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو تُعرض في دبي قبل بيعها بمزاد في نيويورك

بقلم: يورونيوز

أوضح وزير الثقافة والشباب في الإمارات الشيخ سالم بن خالد القاسمي في بيان "يحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم".

عُرضت لوحة "امرأة الساعة" للرسام الإسباني بابلو بيكاسو في دبي الاثنين في بداية جولة تشمل أيضاً هونغ كونغ ولندن، قبل بيعها في مزاد علني في نيويورك بقيمة يُتوقع أن تتجاوز 120 مليون دولار.

اعلان

وسوف تباع اللوحة، التي تجسّد الفنانة الفرنسية ماري تريز والتر، إحدى شريكات بيكاسو، مرتدية ساعة، ضمن مزاد تنظمه دار سوذبيز على مدى يومين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يشمل عدة أعمال أخرى من مجموعة كانت تملكها الراحلة إميلي فيشر لانداو. وكانت الدار أعلنت أنه من المتوقع أن تحقق اللوحة التي تعود للعام 1932 ما لا يقل عن 120 مليون دولار.

وأوضح وزير الثقافة والشباب في الإمارات الشيخ سالم بن خالد القاسمي في بيان "يحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم".

وتعرض اللوحة يومي الاثنين والثلاثاء في مركز دبي المالي العالمي.

وقال جوليان دوز، رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث لدى دار سوذبيز "تعتبر سوق بيكاسو واحدة من أكثر الأسواق العالمية مقارنة ببقية الفنانين. إنه ظاهرة عالمية. في الماضي، شهدنا عروضًا من كل قارة ومن كل مدينة رئيسية فعليًا، ولكننا رأينا عامًا بعد عام، أعتقد بين عامي 2021 و2022 زيادة بنسبة تزيد عن نسبة 100 في المائة في عدد مقدمي العروض والمشترين عبر جميع أقسامنا بدءًا من الشرق الأوسط". وأضاف دوز: "تقديراتنا للعمل تتجاوز 120 مليون دولار. إن الرقم القياسي العالمي في مزاد لبيكاسو 179 مليون دولار وتمّ تحقيقه في العام 2015. أعتقد أن هذا العمل يملك كل الإمكانيات في العالم لتجاوز ذلك".

وكان عام 1932 مهما للغاية في أعمال بيكاسو لدرجة أنه تم تخصيص معرض كامل له في عام 2018 في متحف تيت مودرن في لندن.

وقالت دار سوذبيز إن ماري تيريز والتر (1909-1977)، التي رسمها بيكاسو في اللوحة كانت "ملهمته". وقد التقيا في باريس في عام 1927 عندما كان لا يزال متزوجاً من راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا خوخلوفا وكانت والتر في السابعة عشرة من عمرها.

بعد مرور خمسين عاما على وفاته عام 1973 عن عمر يناهز 91 عاما، لا يزال بيكاسو واحدا من أكثر الفنانين تأثيرا، وغالبا ما تتم الإشادة به باعتباره عبقريا ومبدعا.