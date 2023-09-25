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شاهد: منطاد عملاق أمام برلمان سلوفينيا للتحذير من انتهاكات حقوق الإنسان والإضرار بالبيئة

بالون سيدة العدالة السلوفينية
بالون سيدة العدالة السلوفينية Copyright التلفزيون الرسمي السلوفيني
بقلم:  يورونيوز
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تم وضع منطاد عملاق للناشط البيئي ألبان غروسديدير، الاثنين، قرب مبنى البرلمان في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا.

"سيدة العدالة".. هو اسم منطاد عملاق يعتبر بمثابة تحذير من مقترح للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يجعل الشركات الأوروبية مسؤولة أمام القانون عن انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية.

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وقال غروسديدير: "لذلك، فيما يتعلق بالانتهاكات، نرى الشركات العاملة في جميع أنحاء العالم، ولكن في أوروبا أيضاً، تنتهك حقوق المرأة والعمال والإنسان وتدمر البيئة". 

وأضاف: "قبل عام 2021، لم تُلزم أي شركة أوروبية بحكم نهائي بدفع تعويضات عن هذه الانتهاكات. بصراحة، نعتقد أنه أمر فاضح وأن الوضع يجب أن يتغير.

المصادر الإضافية • التلفزين الرسمي السلوفيني

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