فيديو يُظهر المسلحين الصرب أثناء تحصنهم في دير بعدما هاجموا شرطة كوسوفو

بقلم: يورونيوز

انتهت المواجهة عندما فر معظم المهاجمين سيرا على الأقدام تحت جنح الظلام مساء الأحد. وقتلت شرطة كوسوفو بالرصاص ثلاثة من المسلحين.

نشرت حكومة كوسوفو مقطع فيديو لطائرة بدون طيار يُظهر مجموعة من المسلحين في دير صربي أرثوذكسي بكوسوفو يوم الأحد.

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وفرّ حوالى 30 رجلا ملثما يرتدون زيا قتاليا إلى الدير بعد أن فتحوا النار على دورية للشرطة بالقرب من قرية بانجسكا خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر.

وثّق الفيديو الرجال الملثمين وهم يُحطمون البوابات بناقلة جند مدرعة قبل أن يقوموا بتحصين أنفسهم بالكهنة والحجاج الزائرين.

وانتهت المواجهة عندما فر معظم المهاجمين سيرا على الأقدام تحت جنح الظلام مساء الأحد. وقتلت شرطة كوسوفو بالرصاص ثلاثة من المسلحين.

وتظهر لقطات التي صورتها طالطائرة بدون طيار المسلحين، وهم يسيرون على ممرات المشاة عبر التضاريس الجبلية وكذلك داخل أسوار الدير قبل أن يفروا إلى الأحراش المحيطة بالدير.

ولم يتضح لحدّ الآن من هم المسلحون ومن يدعمهم. ولكن سلطات بريشتينا تتهم بلغراد بدعم "الإرهابيين" وهو ما تنفيه صربيا، قائلة إنهم صرب من كوسوفو يحتجون على الحكومة هناك.

وصادرت الشرطة الكوسوفية سيارات استخدمها المسلحون، ووجدوا بداخلها ترسانة من الأسلحة النارية من مختلف العيارات والمتفجرات والذخيرة والإمدادات اللوجستية القادرة على تجهيز مئات الأشخاص، وفقًا لوزير داخلية كوسوفو، جلال سفيكلا.