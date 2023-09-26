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وفاة الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم نجم "NCIS" عن عمر يناهز 90 عاماً

صورة للنجم البريطاني الراحل ديفيد ماكالوم التُقِطَت عام 2009
صورة للنجم البريطاني الراحل ديفيد ماكالوم التُقِطَت عام 2009 Copyright VALERY HACHE/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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بعد مسيرة فنية حافلة، توفي الممثل البريطاني الموهوب ديفيد ماكالوم، الذي لعب دور الطبيب الشرعي "داكي" في مسلسل "NCIS" لمدة 20 موسماً، عن عمر يناهز 90 عاماً. وترك بصمة لا تنسى في عالم التلفزيون والسينما.

وأفادت محطة "سي بي إس" بأنّ ماكالوم، الذي حظي بشهرة كبيرة بفضل دوره في مسلسل "ذي مان فروم أنكل" (The Man From U.N.C.L.E) في ستينات القرن العشرين. توفي محاطاً بعائلته في أحد مستشفيات نيويورك.

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 وجاء في بيان على موقع شبكة CBS في إنستغرام: " كان ديفيد ممثلاً ومؤلفاً موهوباً، وكان محبوباً لدى الكثيرين حول العالم. لقد عاش حياة مذهلة، وسيظل إرثه حياً إلى الأبد من خلال عائلته والساعات التي لا تحصى في السينما والتلفزيون والتي لن تختفي أبداً. سنفتقد دفئه وروح الدعابة المحببة التي أضاءت أي غرفة أو منصة صوتية صعد إليها، بالإضافة إلى القصص الرائعة التي غالباً ما شاركها من حياة عاشها بشغف".

وقال نجله بيتر ماكالوم: "لقد كان الأب الألطف والأروع والأكثر صبراً وحباً. ودائماً ما كان يعطي الأولوية لأسرته".

وتابع: "لقد كان رجلاً نهضوياً ومُحبّاً للعلم والثقافة، وكان يحوّل هذه المشاعر إلى معرفة"، مشيراً إلى أنّ والده "كان قادراً حتى على قيادة أوركسترا سيمفونية أو إجراء (إن لزم الأمر) عملية تشريح لجثة، استناداً إلى بحوث أجراها لعقود خدمةً لدوره في مسلسل إن سي آي إس".

وبعدما تلقى دروسه في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية العريقة في لندن، شارك ماكالوم في فيلم "ذي غرايت إسكايب" (1963) إلى جانب عدد من النجوم البارزين بينهم ستيف ماكوين وجيمس غارنر وتشارلز برونسون ودونالد بليسينس.

لكنّ نجمه سطع عندما اختير لتأدية دور العميل الروسي إيليا كورياكين في مسلسل "ذي مان فروم أنكل"، ومع أنّ المسلسل امتدّ على أربع سنوات فقط، انطبعت الشخصية التي أداها مالكوم في الأذهان.

وكان الممثل البريطاني قال في حديث إلى صحيفة "نيويورك تايمز" عام 1998 "لقد مرّ 30 عاماً على تأديتي هذه الشخصية لكنّني لا أزال متأثراً بها حتى اليوم".

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