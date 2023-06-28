هل اتجه نحو التمثيل؟.. للمرة الأولى ميسي يشارك في مسلسل أرجنتيني

بقلم: يورونيوز

يظهر لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، في مشهد مضحك يدوم لمدة 5 دقائق، ويلتقي فيه بالممثلين الثلاثة ويدور بينهم الحديث عن مشروع لدعم الشباب الذين يلعبون في أندية مختلفة بأوروبا.

في خطوة لم تخطر ببال أحد، فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي محبيه بظهوره للمرة الأولى كممثل في مسلسل أرجنتيني يُبث عبر منصة "ستريمينغ" (streaming).

وخلال ظهوره اللافت في المسلسل الذي يحمل اسم "لوس بروتكتورس" (Los Protectores) أو "الحماة"، يشارك لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق بشخصيته الحقيقية، ويظهر في مواجهة 3 من وكلاء لاعبي كرة القدم في مشهد واحد تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعرض في الوقت الحالي الموسم الثاني من العمل الكوميدي الذي حقق شعبية واسعة في الأرجنتين، وهو من إنتاج "ستار أوريجينال بروداكشين" (Star Original Productions)، ومن بطولة أدريان سوار وجوستافو بيرموديز وأندريس بارا، الذين لعبوا أدوار الوكلاء الثلاثة الذين التقوا ببطل العالم.

ويظهر لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، في مشهد مضحك يدوم لمدة 5 دقائق، ويلتقي فيه بالممثلين الثلاثة ويدور بينهم الحديث عن مشروع لدعم الشباب الذين يلعبون في أندية مختلفة بأوروبا.

وفي الموسم الجديد من المسلسل الذي تم تصويره في مناطق مختلفة في بوينوس آيرس وباريس، تدور تشابكات ممتعة حول مغامرات ثلاثة وكلاء لاعبين يمرون بمواقف صعبة في عالم كرة القدم المعقد، ويكشف المسلسل عن علاقات القوة والمنافسة في عالم وكلاء اللاعبين.

وشارك ميسي سابقا في العديد من الإعلانات لعلامات تجارية كبرى.