EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: ضبط عصابة لتهريب لاجئين سوريين بعد حملة مداهمات واسعة في ألمانيا

الشرطة الألمانية أثناء حملة ضد الهجرة غير الشرعية
الشرطة الألمانية أثناء حملة ضد الهجرة غير الشرعية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شنّت الشرطة الألمانية الاتحادية حملة تفتيش على منازل في خمس ولايات ألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، واكتشفت خلال ذلك تهريب أكثر من 100 من السوريين.

وقالت مديرية الشرطة الاتحادية في مطار فرانكفورت إن أكثر من 350 فرداً من الشرطة الاتحادية شنّوا حملة التفتيش في سبع مدن بتكليف من الادعاء العام في مدينة شتاده.

اعلان

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال متحدث باسم الشرطة، إنه تم تنفيذ خمسة أوامر اعتقال؛ ضد امرأتين ورجل في مدينة شتاده، وامرأة ورجل في مدينة غلادبيك، وأضاف: "الخمسة سوريون أيضاً"، موضحاً أن المعتقلين الخمسة هم أنفسهم من طالبي اللجوء وتربطهم جميعاً صلات قرابة.

وبوجه عام، يواجه الخمسة اتهامات بتهريب أكثر من 100 سوري إلى ألمانيا.

وذكر المتحدث أنه وفقاً للتحقيقات، دفع كل فرد من السوريين المشتبه في تهريبهم، ما بين 3 آلاف و7 آلاف يورو، مقابل دخولهم غير القانوني إلى ألمانيا. 

ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بتهريب الأجانب عبر الجريمة المنظمة، وأيضاً بغسيل الأموال، حيث اشتروا على سبيل المثال مجوهرات ذهبية من مدخولهم من الأعمال غير الشرعية. 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المداهمات تركزت على مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وأيضاً في بافاريا في الجنوب.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: لأول مرة منذ 10 سنوات.. استعراض عسكري ضخم في كوريا الجنوبية بمناسبة يوم القوات المسلحة

25 قتيلاً في اشتباكات بين موالين للنظام وقوات سوريا الديمقراطية في دير الزور (المرصد)

وفاة الممثل البريطاني ديفيد ماكالوم نجم "NCIS" عن عمر يناهز 90 عاماً

ألمانيا سوريا أوروبا مهاجرون