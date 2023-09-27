شاهد: مطاردة هوليوودية على الطريق السريع في فلوريدا

بقلم: يورونيوز

وجه الاتهام لمراهقين اثنين بعد قيادتهما السيارة بسرعة جنونية في شوارع تامبا بولاية فلوريدا، حيث طارتهما الشرطة في مشهد وكأنه من فلم حركة سينمائي.

وأظهر مقطع فيديو نشره مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو (HCSO) المطاردة المجنونة على الطريق السريع 75، التي حدثت يوم الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، قبل أن تتكمن دورية الشرطة في فلوريدا من إلقاء القبض على الشابين البالغين 14 و15 عامًأ، الذين رفضا الانصياع للأوامر وإيقاف السيارة.

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وجهت إليهما تهم سرقة سيارة والاعتداء على قوات حفظ النظام بسلاح فتاك والفرار بسرعة عالية.