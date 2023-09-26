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شاهد: كيت ميدلتون تزور مصنعاً للنسيج للتعرف على تاريخ أجدادها

كيت ميدلتون تزوع المصنع العريق
كيت ميدلتون تزوع المصنع العريق Copyright Danny Lawson/AP
بقلم:  يورونيوز
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زارت أميرة ويلز كيت ميدلتون مصنع "AW Hainsworth" للنسيج في ليدز اليوم الثلاثاء، للتعرف على تاريخ عائلتها المرتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة النسيج في بريطانيا.

التقت الأميرة بالموظفين والمتدربين في المصنع الذي كان يملكه جدّها الأكبر ويليام لوبتون منذ عام 1773، وباعه إلى شركة "AW Hainsworth" في عام 1958.  وكان تاجراً ومُصنّعا ناجحاً للمنسوجات والأقمشة الصوفية البريطانية.

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وتولي كيت ميدلتون اهتماماً كبيراً بالرسائل الدبلوماسية تحملها إطلالاتها، والتى تعتبر واحدة من الأسلحة السرية لها على غرار الملكة إليزابيث الراحلة.

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