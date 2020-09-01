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المملكة المتحدة

كيت ميدلتون بإطلالة بسيطة وفستان من "زارا" بـ 12.99 دولارا فقط

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بقلم:  يورونيوز
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون   -   حقوق النشر  أ ب
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ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة بسيطة، من خلال ارتداء فستان صيفي باللون الأخضر المنقوش بالأزهار في مكالمة عبر برنامج مختص بالمكالمات الفيديوية "زوم" مع خمسة حكام يشاركونها في تحكيم مسابقة "هولد ستيل" للتصوير الفوتوغرافي.

وسرحت دوقة كامبريدج البالغة من العمر 38 عاما شعرها بشكل أملس ومستقيم هذا وربطت فستانها، برقبة سبعة ببعض الأقراط الفضية.

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Introducing the #HoldStill2020 judging panel: - The Duchess of Cambridge - Director of @NationalPortraitGallery, Nicholas Cullinan - Writer and poet, Lemn Sissay MBE (@sissaylemn) - Chief Nursing Officer for England, Ruth May - 2018 Portrait of Britain Winner, Maryam Wahid (@MaryamWb) From the 31,598 submissions, these amazing judges have chosen one hundred images that will feature in a gallery without walls – a one of a kind digital exhibition – which will launch on Monday 14th September. "I wanted to say a huge thank you to everyone who has entered and taken part. And a big thank you to my fellow judges. I hugely appreciate the time and dedication that they have shown towards the project.” - The Duchess of Cambridge

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والفستان الذي ارتدته ميدلتون من توقيع ماركة الأزياء "زارا". تم عرضه في بداية الموسم بقيمة 50 جنيه استرليني، قبل أن يتم تخفيضه إلى 9.99 جنيه إسترليني أي ما يوازي 12.99 دولارًا فقط.

وقالت كيت التي تقيم حاليًا مع عائلتها في منزل أنمر هول في نورفولك، عبر الفيديو "أتقدم بالشكر لكل من تقدم وشارك في هذه المسابقة، وشكرا جزيلا لزملائي الحكام. أنا أقدر بشدة الوقت والتفاني الذي أظهرتموه حيال هذا المشروع".

وذكرت كيت خلال اللقاء أنه تم اختيار أفضل 100 صورة تم التقاطها في بريطانيا ككل، من بين أكثر من 31598 صورة تم تقديمها.

وفي وقت سابق من العام، وبخطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على توثيق لحظاتهم الإيجابية في ظل جائحة فيروس كورونا من خلال التصوير، أطلقت زوجة الأمير ويليام هذه المسابقة.

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