قديروف "فخور" بابنه المراهق لضربه معتقلاً متّهماً بإحراق المصحف

بقلم: يورونيوز

أكّد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف الإثنين صحّة الشائعات التي أفادت بأنّ نجله آدم ضرب معتقلاً متّهماً بإحراق المصحف، مؤكّداً أنّه "فخور" بما فعله ابنه المراهق.

وقديروف الذي يرأس جمهورية الشيشان المنضوية في روسيا الاتحادية متّهم من قبل منظمات حقوقية بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات اختطاف وإعدام خارج نطاق القضاء.

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وقال قديروف على تطبيق تلغرام الإثنين إنّ ابنه "ضربه وفعل ما كان ينبغي عليه فعله".

وأضاف "أنا فخور بتصرفات آدم (...) فقد طبّق مُثُل الشرف والكرامة دفاعاً عن دينه".

ونشر الزعيم الشيشاني مقطع فيديو يظهر فيه ابنه وهو يرتدي ملابس عسكرية وينهال بالركل واللكم والضرب على شاب جالس أمامه.

Russie: Adam Kadyrov, le fils du président tchétchène Ramzan Kadyrov âgé de 15 ans, a frappé un homme de 19 ans dans un centre de détention russe, il est accusé d'avoir brûlé un Coran par la justice russe. pic.twitter.com/9fISNY3Dg5 — Restitutor Orientis (@restitutorII) September 25, 2023

وقال قديروف "أعتقد أنّ أيّ شخص ينتهك الكتب المقدّسة، بمن في ذلك أولئك الذين يحرقونها ويسيئون إلى عشرات ملايين المواطنين في بلدنا العظيم، يجب أن يعاقب بشدّة".

ووصف قديروف هؤلاء بأنّهم "ورم خبيث في الجسم يجب استئصاله".

وكان قديروف أعلن في آذار/مارس 2022 أنّه أرسل ثلاثة من أبنائه للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ هؤلاء هم أحمد (16 عاماً)، وإلي (15 عاماً)، وآدم (14 عاماً).