شاهد: هجوم بزجاجات المولوتوف على سفارة كوبا في واشنطن

بقلم: يورونيوز

هاجم رجل سفارة كوبا في واشنطن بزجاجتين حارقتين مساء الأحد، فيما وصف وزير الخارجية الكوبي الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وكتب برونو رودريغيس في منشور على موقع "إكس" أن "السفارة الكوبية في الولايات المتحدة كانت هدفا لهجوم إرهابي قام به فرد ألقى زجاجتين حارقتين. لم يصب الموظفون لأي أذى".

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وهذا ثاني هجوم على البعثة الكوبية في واشنطن في السنوات الأخيرة، بعدما أطلق رجل النار على المبنى في نيسان/أبريل 2020. ولم تقع إصابات في حينه.

.@CubaMINREX condemns the terrorist attack against @EmbaCubaUS & hopes that US Government will act in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations, in the interest of avoiding the repetition of these events.



Statement: https://t.co/GsndoMbtGG#NoAlTerrorismopic.twitter.com/DZxsI0Zga1 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 25, 2023

يأتي هجوم الأحد بعد ساعات من عودة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى هافانا إثر حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأنشطة أخرى مع كوبيين في الولايات المتحدة.

وتظاهر كوبيون مقيمون في الولايات المتحدة في نيويورك احتجاجا على حضور الرئيس الكوبي في الأمم المتحدة، بحسب منشورات ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رودريغيس بعد هجوم الأحد "الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الارهاب عندما تشعر بأنها تتمتع بالإفلات من العقاب وهو أمر لطالما حذرت كوبا السلطات الأميركية منه".

في نيسان/أبريل 2020، استدعى وزير الخارجية الكوبي، مارا تيكاش التي كانت تشغل منصب القائم بأعمال الولايات المتحدة في هافانا وأبلغها باحتجاج حكومته على ما سمّاه "الهجوم الإرهابي الخطر".

وخلف هذا الهجوم بإطلاق النار ثقوبًا في الجدران والأعمدة الخارجية، وكسر أحد مصابيح الشارع وألحق أضرارًا بعدة ألواح زجاجية وتماثيل في الجزء الأمامي من المبنى.

وأوقفت السلطات الأميركية ألكسندر ألازو الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 42 عامًا، بشبهة تنفيذ الهجوم.

وووجهت إلى ألازو في تموز/يوليو 2020 تهم عدة من بينها "هجوم عنيف ضد مسؤول اجنبي أو مقر رسمي باستخدام سلاح فتاك"، بحسب وزارة العدل الاميركية.