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شاهد: لقطات جوية تظهر حجم الدمار في قرية "كليشيفكا" الأوكرانية

منازل مدمرة في قرية كليشيفكا شرق أوكرانيا
منازل مدمرة في قرية كليشيفكا شرق أوكرانيا Copyright Alex Babenko/AP
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت صور جوية التقطت عبر طائرة دون طيار حجم الدمار الذي لحق بقرية كليشيفكا شرق أوكرانيا، بعد أشهر من القتال العنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقال الجيش الأوكراني إنه انتزع كليشيفكا من القوات الروسية في 11 من سبتمبر/أيلول. وهي قرية تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب بلدة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك.

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وتعتبر استعادة كليششيفكا مهمة من الناحية التكتيكية، إذ تسمح  للقوات الأوكرانية بتوسيع مكاسبها حول باخموت.

وتوفر المرتفعات المحيطة بالقرية، إطلالة على خط المواجهة في باخموت، وتمكّن التشكيلات المسلحة الأوكرانية من إطلاق نيران المدفعيات لدعم لقواتها. كما تفتح فرصاً جديدة لتطويق المدينة.

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