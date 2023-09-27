استقالة رئيس مجلس العموم الكندي بعد دعوته جنديًا قاتل مع وحدة نازية إلى البرلمان

بقلم: يورونيوز

استقال رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، بعد ما أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بسبب دعوته رجلاً قاتل في وحدة عسكرية نازية خلال الحرب العالمية الثانية لحضور خطاب للرئيس الأوكراني.

وواجه رئيس مجلس العموم الكندي دعوات متزايدة وملحة إلى الاستقالة بعدما أثار الجدل بتكريمه أحد المحاربين الأوكرانيين القدامى الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبلاده.

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حيث صفق المشرعون الكنديون لياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا عندما قدمه رئيس البرلمان أنتوني روتا كبطل حرب قاتل في صفوف الفرقة الأوكرانية الأولى.

أُعلن لاحقًا أن الفرقة الأوكرانية الأولى كانت تُعرف أيضًا باسم فرقة فافن إس إس غاليسيا، أو فرقة فافن الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة تطوعية كانت تحت قيادة النازيين.