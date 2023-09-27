شاهد: بلدة أنترفو تفوز بلقب "أجمل قرية في فرنسا"

بقلم: يورونيوز

مُنحت قرية أنترفو في جنوب فرنسا اللقب المرموق، لتنضم بذلك إلى 174 قرية أخرى على هذه اللائحة في فرنسا ـ لقب يجلب لها الشهرة ويضمن توافد المزيد من السياح عليها.

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حصلت قرية أنترفو الواقعة في إقليم "ألب البروفانس العليا" الفرنسي على اللقب المرموق "أجمل قرية في فرنسا". ولا يجلب هذا اللقب معه الصيت الحسن للقرية فحسب، بل يساهم في تعزيز ظهورها على المستويين المحلي والدولي، ويساهم في نشر سمعة عنها كوجهة ساحرة وذات أهمية تاريخية. وإلى ذلك، ينعش اللقب اقتصادها بواسطة جذب الزوار والسياح المتحمسين لاستكشاف كنوزها الثقافية والمعمارية.

وبمنحها هذا اللقب تنضم أنترفو الواقعة في جنوب فرنسا إلى 175 قرية في فرنسا مدرجة على قائمة "أجمل قرية في فرنسا".

تفتخر أنترفو بتراثها المنحدر من العصور الوسطى. وفي القرن السابع عشر صمم المهندس المعماري العسكري الشهير فوبان خلال حصن هذا القرية. ولا شك أن هذه الأهمية التاريخية، إلى جانب جمالها الطبيعي، لعبت دورًا محوريًا في حصول أنترفو على لقب "أجمل قرية في فرنسا".

بلدة ملكية

وتلقى سكان القرية والسياح على حد سواء هذا الخبر بحماسة كبيرة وفرح، حيث وصفته إحدى النساء من أهالي القرية بالعظيم.

من جانبه قال رئيس بلدية أنترفو، لوكا غيبير: "هذه أخبار ممتازة، وهي بمثابة مكافأة لشهور من العمل الشاق، ولكنها أيضًا اعتراف بتراثنا الطبيعي والمعماري الرائع. إنها بلدة تم تصنيفها بلدة ملكية في عهد الملك فرانسوا الأول. لذا فهي تتمتع بتاريخ قوي وتراث عريق والعديد من المعالم التاريخية."

وحسب توقعات ماري تابيو، مديرة مكتب الاستعلامات السياحية في أنترفو سيكون هناك "تأثير كبير هذا الخريف، بدءًا من عطلة جميع القديسين فصاعدًا"، وأن تستفيد السياحة في القرية من هذا اللقب في الموسم المقبل.