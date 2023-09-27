EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

المغرب يستضيف كأس الأمم الإفريقية 2025 (رسمي)

سيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه
سيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه Copyright ALASTAIR GRANT/2008 AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

المغرب يستضيف كأس الأمم الإفريقية 2025 (رسمي)

فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة الأربعاء خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.

اعلان

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء.

أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

صور أقمار صناعية| ثلث سكان ناغورني قره باغ يفرون نحو أرمينيا

سجال وتبادل اتهامات بين المغرب والجزائر في الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

شاهد: عملية تنظيف دقيقة لتمثال ديفيد الشهير في فلورنسا

كأس الأمم الأفريقية كرة القدم رياضة المغرب