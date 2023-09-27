مدفيدف يزور شرق أوكرانيا والجيش الروسي جنّد 325 ألف شخص منذ بداية العام

بقلم: يورونيوز

منذ الربيع، ينفّذ الجيش الروسي حملة تجنيد تطوعية واسعة النطاق تواكبها إعلانات كثيرة في الشوارع وعلى الإنترنت تعد جنود المستقبل برواتب مجزية وتقديمات اجتماعية وتسهيلات مصرفية.

أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الثلاثاء أنّه زار موقع تدريب عسكري في شرق أوكرانيا، مشيراً إلى أنّ الجيش الروسي جنّد منذ بداية العام 325 ألف شخص.

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وفي مقطع فيديو نُشر على شبكة "فكونتاكتي" الروسية للتواصل الاجتماعي قال مدفيديف "لقد زُرت موقع التدريب قرب خط الجبهةعلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بأمر من الرئيس" فلاديمير بوتين.

وأضاف أنّ زيارته التفقّدية أظهرت أنّ التدريب المقدّم في هذا الموقع "كاف" وأنّ العسكريين برهنوا عن "قوة عزيمة" و"حزم" فضلاً عن تحلّيهم بـ"روح الانتصار".

ومنذ بدء الحرب، زار العديد من كبار المسؤولين الروس أوكرانيا، وفي مقدّم هؤلاء بوتين الذي قام في آذار/مارس بزيارة مفاجئة إلى ماريوبول، المدينة التي دمّرتها الحرب في جنوب أوكرانيا، قبل أن يتوجه في نيسان/أبريل إلى منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا.

وفي مقطع الفيديو أعلن مدفيديف أنّ الجيش الروسي جنّد منذ مطلع العام أكثر من 325 ألف شخص، أي أكثر بـ45 ألفاً من الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها موسكو في بداية أيلول/سبتمبر.

وأوضح أنّه في الفترة الممتدّة بين الأول من كانون الثاني/يناير و26 أيلول/سبتمبر "تمّ قبول أكثر من 325 ألف شخص" في القوات المسلحة الروسية.

ومنذ الربيع، ينفّذ الجيش الروسي حملة تجنيد تطوعية واسعة النطاق تواكبها إعلانات كثيرة في الشوارع وعلى الإنترنت تعد جنود المستقبل برواتب مجزية وتقديمات اجتماعية وتسهيلات مصرفية.