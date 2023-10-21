ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في ضربات روسية في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قال مكتب الرئاسة إن بين الجرحى امرأة تبلغ 57 عامًا أُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة. وأضاف المكتب الرئاسي "تضررت منشآت حيوية".

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تسببت ضربات عدة روسية في مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين في أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لا سيّما بمدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

مساء الجمعة، أدّى قصف منطقة سكنية إلى مقتل شخص وإصابة آخر في كريفي ريغ في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب البلاد، بحسب الشرطة.

وقال مكتب الرئاسة إن بين الجرحى امرأة تبلغ 57 عامًا أُصيبت بشظية ونُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة. وأضاف المكتب الرئاسي "تضررت منشآت حيوية". وأكدت الشرطة أن حريقًا اندلع أيضًا أثناء الليل بسبب ضربة على مجمع صناعي واخمدت النيران لاحقا.

كما قتل شخص آخر جراء قصف استهدف نيكوبول، وهي بلدة تقع على ضفة نهر دنيبر، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق كريفي ريغ، بحسب الإدارة الاقليمية.

إلى الجنوب، في منطقة خيرسون، أدّت سلسلة من الضربات إلى مقتل شخص وإصابة آخر منذ صباح الجمعة، وفق السلطات المحلية.

وتسببت هجمات بإصابة شخصَين في منطقتَي خاركيف ودونيتسك في الشرق. وقد أشار المكتب الرئاسي إلى أن عدة بلدات في دونيتسك تعرّضت "لنيران الروس" بينها أفدييفكا.

وتقع مدينة أفدييفكا على الجبهة منذ العام 2014 وعلى بعد 13 كيلومترًا شمال دونيتسك "العاصمة" الخاضعة للسيطرة الروسية للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي أعلن بوتين ضمّها العام الماضي.