EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

عاجل. 170 قتيلاً في حصيلة جديدة لانفجار مستودع الوقود في ناغورني قره باغ

انفجار مستودع الوقود في ناغورني قره باغ
انفجار مستودع الوقود في ناغورني قره باغ Copyright AP/Siranush Sargsyan's Twitter account
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قضى ما لا يقل عن 170 شخصا الاثنين في انفجار مستودع للوقود في ناغورني قره باغ على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن السلطات الانفصالية في ظل نزوح عشرات آلاف المدنيين عن الإقليم بعد دخول القوات الأذربيجانية.

اعلان

وقالت وزارة الداخلية في ناغورني قره باغ في بيان "عثر على أشلاء بشرية عائدة ل170 شخصا حتى الآن ... وسلمت إلى أجهزة الطب الشرعي".

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أشارت إلى مقتل 68 شخصا وإصابة 200 آخرين. وأعلن الاثنين ان الأشلاء ستنقل إلى أرمينيا للتعرف على هويات أصحابها.

وووقع الانفجار فيما كان لاجئون يتزودون وقودا لرحلتهم الطويلة على الطرقات الجبلية الموحشة المؤدية إلى أرمينيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1,3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي

شاهد: قرقوش تتحول إلى خيمة عزاء كبيرة.. أهالي ضحايا حريق قاعة الأعراس يبكون أحباءهم

شاهد: الأمطار الغزيرة والفيضانات تتسبب بانزلاقات أرضية وانهيار منازل في غواتيمالا

ضحايا انفجار ناغورني قره باغ أذربيجان