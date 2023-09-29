بقلم: يورونيوز

قضى ما لا يقل عن 170 شخصا الاثنين في انفجار مستودع للوقود في ناغورني قره باغ على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن السلطات الانفصالية في ظل نزوح عشرات آلاف المدنيين عن الإقليم بعد دخول القوات الأذربيجانية.

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وقالت وزارة الداخلية في ناغورني قره باغ في بيان "عثر على أشلاء بشرية عائدة ل170 شخصا حتى الآن ... وسلمت إلى أجهزة الطب الشرعي".

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أشارت إلى مقتل 68 شخصا وإصابة 200 آخرين. وأعلن الاثنين ان الأشلاء ستنقل إلى أرمينيا للتعرف على هويات أصحابها.

وووقع الانفجار فيما كان لاجئون يتزودون وقودا لرحلتهم الطويلة على الطرقات الجبلية الموحشة المؤدية إلى أرمينيا.