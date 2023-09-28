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عاجل. يريفان تعلن وصول أكثر من 65000 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

طابور طويل من السيارات على الحدود الأرمينية
طابور طويل من السيارات على الحدود الأرمينية Copyright صورة
بقلم:  يورونيوز
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يريفان تعلن وصول أكثر من 65000 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

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فرّ أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، وفق ما أعلنت يريفان الخميس، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان إنه بحلول صباح الخميس، "عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ". ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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