شاهد: شركة السيارات اليابانية هوندا تطلق أول سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية

بقلم: يورونيوز

تعتزم شركة السيارات اليابانية هوندا القيام بتحول كهربائي من خلال نموذجين تم تطويرهما بالتعاون مع شركة السيارات جنرال موتورز.

قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها ستبدأ في بيع أول سيارة كهربائية لها في هذه السوق أوائل العام المقبل.

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وكشفت هوندا النقاب عن نموذجها "برولوغ" (Prologue) في ولاية ميشيغان.

وتم تطوير سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالاشتراك مع شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات.

تم تطوير التصميم الخارجي والداخلي بواسطة شركة هوندا. وزودت جنرال موتورز بطارية تسمح للسيارة السير لمسافة 480 كيلومتراً بشحنة واحدة.

وقال ماتسورا هيروكازو من شركة هوندا موتور: "يشير اسم برولوغ إلى بداية فصل جديد في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة. ونريد توسيع مبيعاتنا هنا بهذا الطراز."

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الترويج للمركبات الكهربائية كإجراء للحد من الغازات الدفيئة.

سيارة هوندا الكهربائية يوروفيجن

أكثر من 7 في المائة من السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو من هذا العام كانت كهربائية.

لقد تخلفت هوندا عن بعض منافسيها اليابانيين في الوصول إلى بوابة البداية. طرحت تويوتا موتور وسوبارو موديلاتهما الجديدة في السوق الأمريكية العام الماضي.