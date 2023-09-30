شاهد: مئات اللصوص ينهبون ويسلبون محالّ تجارية في فيلادلفيا

بقلم: يورونيوز

ضربت مجموعات متعددة من اللصوص، متاجر وشركات صغيرة في أحياء مختلفة من فيلادلفيا ليلة الثلاثاء. وقامت الشرطة بحملة اعتقالات واسعة استعادت إثرها بضائع مسروقة في بعض الحوادث.

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وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة مجموعة من الأشخاص وهم يحطّمون الأبواب الزجاجية بالمطارق قبل دخول متجر ونهب ممتلكاته، بما في ذلك أجهزة تلفزيون.

وكتبت إدارة شرطة فيلادلفيا، التي نشرت الفيديو على صفحتها الرسمية على X : "يسعى قسم المباحث للحصول على مساعدة السكّان في التعرف على الأفراد الذين شوهدوا في مقاطع الفيديو التالية. لقد حطموا زجاج الأبواب الأمامية واقتحموا مبنى PC Richard & Son واستولوا على بضائع مختلفة.

وكانت عدة بلاغات قد وصلت لقسم الشرطة مساء الثلاثاء عن عمليات نهب واسعة النطاق، تركّز معظمها وسط المدينة. وشكر العمدة جيم كيني الشرطة على "استجابتها السريعة".