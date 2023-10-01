شاهد: ألعاب نارية مدهشة تضيء سماء هونغ كونغ بمناسبة اليوم الوطني الصيني

بقلم: يورونيوز

احتفلت هونغ كونغ يوم الأحد بالعيد الوطني للصين، بعرض مميز للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا، وتوافد الآلاف من الأشخاص على جانبي الميناء لمتابعة العرض بعد توقف دام خمس سنوات.

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وتم إلغاء الألعاب النارية في السنوات القليلة الماضية بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ووباء كوفيد-19.

ويُعد العرض الذي يستغرق 23 دقيقة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز اقتصاد المدينة من خلال تشجيع الترفيه الليلي.

تحتفل الصين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بعيدها الوطني، الذي يعد الـ 74، حيث تأسست جمهورية الصين على يد الزعيم الصيني، ماو تسي تونج، عام 1949.

تقام فيه احتفالات شعبية برعاية الحكومة في الساحات العامة بجميع أرجاء البلاد، وتستمر قرابة 7 أيام، يطلق عليها "الأسبوع الذهبي"، حيث تعطل فيه المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.