من جنيف إلى الدوحة.. فريق يقود شاحنات كهربائية لمسافة 6500 كيلومتر

بقلم: يورونيوز

قاد فريق شاحنات كهربائية عبر أوروبا وشبه الجزيرة العربية وصولاً إلى قطر، لعرض مركبات تعمل بالبطاريات الخالية من الانبعاثات.

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وتألف الفريق من خمسة أشخاص من سويسرا وألمانيا، وانطلق من جنيف في 28 آب/أغسطس الماضي في شاحنتين كهربائيتين من طراز فولكسفاغن في رحلة امتدت ل6500 كيلومتر وانتهت في الدوحة السبت.

وقال قائد الفريق فرانك ريندركنخت لوكالة فرانس برس إن "الدافع كان حقاً القيام بأمر غير معتاد"، مضيفاً "بالتأكيد واجهنا خطر عدم الوصول إما لاسباب فنية أو صحية أو حتى حادث".

وبحسب ريندركنخت فإن الرحلة كانت تهدف لرفع مستوى الوعي حول الفوائد البيئية للمركبات الكهربائية.

وانطلقت الرحلة من جبال الألب السويسرية وشملت ما يعتقد المنظمون أنه أول عبور من الغرب إلى السعودية في مركبات كهربائية.

وأكد ريندركنخت أن هذه الرحلة سلطت الضوء على ما وصفه بقصور في البنية التحتية لشحن المركبات. وشبه عدم تطابق التقنيات ب "الأيام المبكرة للاتصالات".

واستكملت الرحلة إلى الدوحة بالشراكة مع معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سينظم للمرة الأولى خارج المدينة السويسرية منذ عام 1905.

ينظم المعرض في قطر لمدة عشرة أيام ويبدأ في 5 تشرين الأول/اكتوبر، بمشاركة 31 علامة تجارية للسيارات. وسيجري أيضاً سباق جائزة قطر الكبرى في 8 تشرين الأول/أكتوبر في حلبة لوسيل.

وقال سعد علي الخرجي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة القطرية، إن إقامة فعاليات مثل معرض السيارات تأتي في إطار "رؤية استراتيجة (لقطر) لتصبح الوجهة الأكثر نمواً في الشرق الأوسط بحلول 2030".