بقلم: يورونيوز

الداخلية العراقية: تعلن نتائج التحقيق في أسباب حريق قاعة الأعراس في الحمدانية

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية أسباب اندلاع الحريق داخل قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى شمال العراق، الثلاثاء الماضي، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 100 قتيل. وجاء الإعلان عبر اللجنة التي أنشأتها الوزارة للتحقيق بملابسات الحادث.

وتوصلت اللجنة إلى تحميل مسؤولية الحريق لمالك القاعة، وأصدرت توصيات عديدة تضمنت إعفاء مسؤولين من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.

وقالت اللجنة إن سقف القاعة بني من مواد قابلة للاشتعال وزين بمواد قابلة للاشتعال كذلك، في حين أن القاعة نفسها كانت تحتوي على كميات كبيرة من القماش سريع الاشتعال. كذلك أشارت إلى وجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مما فاقم من سوء الحريق.

وأوصت اللجنة باعتبار ضحايا الحادث شهداء وتقديم الدعم المادي للمصابين، ومتابعة توقيف المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

أما بخصوص التوصيات المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق بعض المسؤولين، فقد أوصت بإعفاء قائم مقام قضاء الحمدانية لثبوت تقصيره وإحالته إلى المحكمة المختصة، كذلك مدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة السياحة في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير الدفاع المدني في نينوى للأسباب نفسها.