رئيس المالديف الجديد يتعهد بتوحيد الأرخبيل

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الجديد المنتخب في المالديف محمد مويزو، رغبته في توحيد الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، بعد فوزه في انتخابات تعهّد فيها المرشح المؤيد للتقارب مع الصين إعادة التوازن إلى العلاقات مع الهند.

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وقال مويزو لمؤيديه بعد فوزه السبت: "بغض النظر عن انتمائهم السياسي، فإنهم جميعاً مواطنون مالديفيون أمامي". وأضاف: "يتمتعون بالحقوق نفسها ويحق لهم المساواة في كل شيء".

ووفقاً للنتائج التي أصدرتها اللجنة الانتخابية حصل مويزو (45 عاماً) على 54,06% من الأصوات، متقدماً على الرئيس المنتهية ولايته محمد صليح (61 عاماً) الذي أقر فوراً بالهزيمة موجهاً "تهانيه" إلى منافسه عبر منصة إكس.

وأكد مصدر مقرب من مويزو الأحد أنه "بدأ العمل على تشكيل فريقه" قائلاً إن الرئيس الجديد "يرغب في انتقال سلس وسلمي".

وأعلن صليح الذي سيتولى رئاسة البلاد موقتاً لحين تنصيب خلفه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الأحد يوم عطلة رسمية.

وبدت شوارع العاصمة ماليه هادئة صباح الأحد.

وكان مويزو أكد العام الماضي لمسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني أن عودة حزبه إلى الحكم "ستؤدي إلى فصل آخر من العلاقات القوية بين بلدينا".

وسارع صليح (61 عاماً) إلى ترميم العلاقات مع نيودلهي بعد فوزه على سلفه عبد الله يمين (2013-2018) الذي اعتمد على الصين في مجال الدعم الدبلوماسي والحصول على قروض لمشاريع بناء.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حُكم على الرئيس السابق والمعارض الرئيسي عبد الله يمين بالسجن 11 عاماً بتهمة الفساد وغسل الأموال. ولم يُسمح له بالترشح للرئاسة.

واستجابة لطلب مويزو، أمر الرئيس المنتهية ولايته بنقل يمين من سجن شديد الحراسة إلى الإقامة الجبرية في العاصمة ماليه.

ولم يصدر رد فعل رسمي فوري من الصين، لكن السفيرة الصينية في ماليه وانغ ليكسين أعادت نشر صورة تظهر فوز موزير على منصة إكس، وأضافت عبارة "تهنئة حارة".

وهنأت واشنطن الرئيس المنتخب، وقالت إن البلدين تربطهما "علاقة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "تتطلع الولايات المتحدة إلى تعميق شراكتنا مع المالديف وتوسيع العلاقات بين شعبينا".

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين أوائل زعماء العالم الذين هنأوا مويزو الأحد.

وقال مودي عبر إكس إن نيودلهي "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والمالديف التي خضعت لاختبار الزمن".

وأعلن مكتب مويزو أن رئيس سريلانكا المجاورة رانيل ويكرمسينغ اتصل هاتفيا به للتعبير عن "رغبته الصادقة" في الارتقاء بالعلاقات إلى "شراكة قوية ومتعددة الأوجه".