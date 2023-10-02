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شاهد: وحدات قتالية أوكرانية تشيد بالأسلحة البولندية

المدفعية الأوكرانية تطلق نيرانها على مواقع روسية بالقرب من باخموت
المدفعية الأوكرانية تطلق نيرانها على مواقع روسية بالقرب من باخموت Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
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قالت عناصر من وحدة لواء المدفعية 26 التابعة للجيش الأوكراني لتلفزيون لاتفيا في تقرير بث الاثنين، إنهم يتقدمون "إلى الأمام" بفضل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع التي قدمتها بولندا وفقًا لمعايير حلف الشمال الأطلسي.

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يحاول الجيش الروسي منذ العام الماضي السيطرة على مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا، ورغم التقدم الذي أحرزته القوات الروسية ما زالت المعارك مستمرة. 

تستخدم هذه الوحدة، منذ عدة أشهر مدافع الهاوتزر، وهي مدافع ذاتية الدفع من طراز "كراب" تنتجها وتزودها بولندا.

ويقول ياروسلاف، وهو جندي من لواء المدفعية الأوكراني 26: "الفرق شاسع، باستخدام هذه المدفعية لدينا المزيد من الوقت والراحة مقارنة بالمركبات السوفيتية وهي صغيرة جدا وغير مريحة، كما إنك تستنشق أبخرة الوقود طوال الوقت."

ويقول دميتري، وهو جندي آخر من وحدة 26: "أن لدى هذه المدفعيات إمكانية لمدى أبعد بكثير من المدافع السوفيتية والتي يصل مداها إلى 25 كيلومترًا، لكن هذه المدفعية يمكنها أن تصل إلى 40 كيلومترًا. كما أنها أسرع بكثير من تلك السوفيتية."

وتعتبر بولندا من أبرز مزودي أوكرانيا بالأسلحة منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.

وقد أرسلت بولندا إلى أوكرانيا 320 دبابة من الحقبة السوفييتية و14 طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29، إضافة إلى حوالي 60 قطعة مدفعية من طراز كراب وفقا لبيانات وكالة فرانس برس.

المصادر الإضافية • وكالات

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