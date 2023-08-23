شاهد: المدفعية الأوكرانية تدمر مدرعة روسية قرب باخموت

نشرت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية يوم الثلاثاء شريطا مصورا، قالت إنه يظهر تدمير القوات الأوكرانية مدرعة روسية بالقرب من باخموت، التي سيطرت عليها القوات الروسية هذا الصيف إثر أشهر من المعارك المحتدمة. وكانت باخموت يقطنها قبل المعارك حوالي 70 ألف نسمة.

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وقالت القوات الأوكرانية إنها استعادت 3 كيلومترات مربعة قرب باخموت، وبذلك تصبح مساحة المنطاق التي حررتها أوكرانيا تقارب 43 كيلومترا مربعا حول باخموت، بينما قالت القوات الروسية إنها عززت مواقعها في المنطقة الشرقية لخاركييف، بفضل تدخل المدفعية والقوات الجوية.