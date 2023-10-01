أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيّرات على مناطق روسية

بقلم: يورونيوز

تعرضت مناطق روسية عدة الأحد لقصف وهجمات بالطائرات المسيّرة من جانب أوكرانيا، ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتحويل مسار الرحلات في أحد مطارات البلاد، وفق مسؤولين.

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وكثّفت كييف هجماتها بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية منذ بدأت في حزيران/يونيو الماضي، هجوما مضادا لاستعادة أراضِ تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال حاكم منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياشيسلاف غلادكوف "صباح الأحد، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة السوق المركزية في شيبينكو".

وأضاف "وفق المعلومات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح. أصيبت امرأة بشظايا في عنقها... وأصيب رجلان بشظايا في الساقين".

من جهته، أفاد حاكم منطقة بريانسك الحدودية أن القصف الأوكراني أدى الى تضرر منازل في إحدى القرى ومبنيين لإدارات رسمية دون تسجيل إصابات.

والى الغرب من العاصمة، أعلن مسؤولون روس عن إسقاط خمس طائرات مسيّرة في منطقة سمولنسك، ومسيّرة اخرى فوق منطقة كراسنودار الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأدت هذه الهجمات الى اضطراب حركة الملاحة في سوتشي. وأفادت سلطات مطار المدينة المطلة على البحر الأسود بأنه "صباح الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فرض مطار سوتشي قيودا موقتة على الملاحة. تمّ تحويل مسار ست رحلات الى مطارات بديلة".

كما تمّ الأحد وبشكل موقت، إغلاق الجسر الرابط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، من دون أن يتم توضيح أسباب ذلك.