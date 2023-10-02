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شاهد: اللوحات الأخيرة للفنان الهولندي فان غوخ في متحف أورسيه الباريسي

زائر في معرض الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ في متحف أورسيه في باريس، فرنسا
زائر في معرض الفنان الهولندي فنسنت فان جوخ في متحف أورسيه في باريس، فرنسا Copyright Michel Euler/Copyright 2023 The AP..
بقلم:  يورونيوز
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افتتح متحف أورسيه في باريس، الثلاثاء معرضا يركز على أعمال الفنان الهولندي فنسنت فان غوخ في الفترة الأخيرة من حياته من عام 1890.

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وكانت الفترة الأخيرة من حياة الفنان غوخ والذي كان يعاني من اضطرابات نفسية من أكثر فترات حياته انتاجا. ووفقا للمتحف رسم كوخ حوالى 74 لوحة خلال شهرين أي بمعدل لوحة واحدة في اليوم.

تأثر غوخ بعد دخوله مستشفى الأمراض النفسية في قرية أوفير سور واز والواقعة بالقرب من باريس بالمشاهد الطبيعية الخلابة.

ويقول كريستوف ليريبولت، رئيس متحف أورسيه "ما نعرضه حاليا هو أعمال الفنان في الفترة الأخيرة من حياته والتي تميزت بالاستثنائية."

ويعرض المتحف حوالي 40 لوحة من لوحات فان جوخ إضافة إلى 20 رسماً بما فيها لوحة "جذور الشجرة" التي يعتقد أنها كانت اللوحة الأخيرة قبل وفاته عن عمر 37 عاما.

ويستمر معرض فان غوخ في متحف دورسيه حتى الرابع من فبراير/ شباط العام القادم.

ويضم متحف أورسيه، 4 آلاف عمل فني لأشهر الفنانين العالميين وخاصة الانطباعيين.

المصادر الإضافية • أ ب

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