شاهد: تحطم طائرة مسيرة على شواطئ البحر الأسود في بلغاريا واستنفار بسبب وجود ألغام

بقلم: يورونيوز

أفادت وزارة الدفاع البلغارية أنها نشرت فريقاً متخصصاً من الجنود في بلدة تيولينوفو الساحلية، بعد تقارير عن وجود أجزاء لطائرة مسيرة يبدو أنها تحتوي على "ذخيرة ملحقة" بها.

وقالت الوزارة إن الاكتشاف تم خلال الليل في منطقة رسو القوارب في تيولينوفو، على بعد 70 كيلومتراً من الحدود مع رومانيا. لكنها لم تحدد من أين أو متى ظهرت هذه المسيّرة.

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وجاء في البيان: "تم إرسال فريق إزالة الذخائر المتفجرة من قاعدة فارنا البحرية، في وقت مبكر من هذا الصباح، بعد وصول بلاغ عن العثور على جزء من طائرة مسيرة، مع وجود جسم ملحق به، شبيه بالذخيرة".

وأضاف البيان القول: " سيقوم الفريق المختص بإجراء استطلاع للجسم، وإثر ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية التخلص منه".

وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية أنه بعد تطويق مكان الحادث وإجلاء السياح من فندق مجاور، وعددهم حوالي 30 شخصاً، حدد الخبراء وجود قذيفة هاون عيار 82 ملم، ملتصقة بالمسيرة.