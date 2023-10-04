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فقدان أثر 23 جندياً هندياً على الأقل في فيضان مفاجئ ضرب شمال شرق البلاد

مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في حيدر أباد، الهند، الأربعاء 14 أكتوبر 2020.
مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في حيدر أباد، الهند، الأربعاء 14 أكتوبر 2020. Copyright Mahesh Kumar A/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4,5 أمتار من مستواه الاعتيادي.

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أعلن الجيش الهندي الأربعاء أنّ 23 جندياً فُقدوا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا" مضيفا أنه "تمّ الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً" فيما غمرت المياه بعض المركبات. وأكد أن "عمليات البحث جارية".

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم. وأوضح الجيش أنه بسبب تفريغ سد في أعلى البحيرة كمية من المياه في وقت سابق، كان منسوب المياه في نهر تيستا أعلى بـ4,5 أمتار من مستواه الاعتيادي.

وغالبا ما تسجل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة ولا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتد من حزيران /يونيو إلى أيلول / سبتمبر. وحسب الخبراء، فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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