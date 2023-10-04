وزير الاتصالات الإسرائيلي يشيد من الرياض بعلاقات بلاده مع السعودية

بقلم: يورونيوز

أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي الأربعاء بـ"العلاقات المزدهرة" بين بلاده والسعودية خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للرياض خلال أقل من أسبوع، وسط تكهنات متزايدة حيال تقارب دبلوماسي محتمل.

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ويرأس قرعي وفداً رسميا يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وقال قرعي خلال كلمته أمام مؤتمر البريد "إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتانياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين".

History in the making, Israeli Communications Minister Shlomo Karhi delivers a speech at the Universal Postal Union's fourth extraordinary congress in Riyadh wearing a crocheted skullcap and speaking in English and then in Arabic, with a nod to his Tunisian ancestry. pic.twitter.com/Byqai99EX5 — Tovah Lazaroff (@tovahlazaroff) October 4, 2023

وتأتي زيارة قرعي وقبله وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وسط تكهنات بقرب التطبيع بين اسرائيل والسعودية التي لطالما أصرت على أنّ حقيق ذلك يتوقف على تطبيق حلّ الدولتين مع الفلسطينيين وعلى تسوية عادلة لقضية اللاجئين.

שר התקשורת קרעי עם ספר התורה מהמאה ה-16 שמוצג בימים אלה ביריד הספרים הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה, שדיווחנו עליו בתחילת השבוע ב- @kann_newshttps://t.co/0KCn9AU5Sipic.twitter.com/8c45mdeoNB — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) October 4, 2023

والأربعاء، زار قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراه باللغة العبرية.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفية وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وقال قرعي أثناء تواجده في المعرض "في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع، (سيكون) عيد العرش لمدة 7 أيام لله، سيتم تقديس اليوم الأول، لن تقوم بأي عمل"، وأضاف "فقط في عيد العرش".

ويعد عرض لفافة من التوراة باللغة العبرية علنا أمرا غير مسبوق في السعودية، على ما أفاد موظفون في المعرض الذي يعقد بين 28 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجذب عرض نسخة التوراة أنظار الرواد السعوديين الذين أعربوا بوضوح عن ذهولهم.

وحضر الوزير الإسرائيلي مراسم دينية لمسنّ يهودي بالرياض، على ما أظهر مقطع فيديو نشره مكتبه الأربعاء.

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بوساطة الولايات المتحدة.

وقال قرعي في كلمته الأربعاء "كما أظهرت اتفاقيات أبراهام، عندما تتفق الدول على أهداف مشتركة، فإن النتائج يمكن أن تكون جذرية بشكل هائل".

وزير الاتصالات @shlomo_karhi يقيم صلوات عيد العرش اليهودي في العاصمة السعودية #الرياض🇸🇦💐🇮🇱 #التسامح جزء مهم من القوة الناعمة لدول #الخليجpic.twitter.com/mdy0kigY5j — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 3, 2023

ونهاية الشهر الماضي، أكّد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جهته في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية.