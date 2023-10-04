وزارة الخارجية الإسرائيلية تمنع 3 وزراء أوروبيين من دخول الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

منعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية في الضفة الغربية وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية محلية.

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وقال الوزراء الأوروبيون لموقع واللا الإسرائيلي: "أن وزراء خارجية أيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، أرادوا أيضًا القيام بجولة في القرى الفلسطينية في المنطقة ج، لكنهم مُنعوا من القيام بذلك بسبب معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية".

وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أرسل لسفارات الدول الثلاث أنه في ظل الوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية، لا يمكن ضمان أمن الوزراء في المنطقة (ج)، وبالتالي لا يمكنهم الزيارة.

وتشكل المنطقة (ج) 60% من الضفة الغربية المحتلة وتسيطر عليها إسرائيل أمنيا ومدنيا بشكل كامل بموجب اتفاقات أوسلو.

ويعاني الفلسطينيون في مناطق (ج) في الضفة الغربية من ازدياد عمليات هدم البيوت وتهجير سكان قرى بدوية بشكل غير مسبوق.