شاهد: دون ذكر أسماء ... نصرالله ينتقد التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل

بقلم: يورونيوز

انتقد حسن نصر الله جهود التطبيع بين الدول الإسلامية وإسرائيل في ظل مفاوضات مستمرة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات رسمية بوساطة أمريكية.

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قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من إيران إن الحركة ستتعاون مع السلطات اللبنانية إذا شاركت في محادثات حدودية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكدا أن "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستشهد تعاون المقاومة وتضامنها مع الدولة خلال الفترة المقبلة".

وانتقد حسن نصر الله جهود التطبيع بين الدول الإسلامية وإسرائيل، في تصريحاته الأخيرة في ظل مفاوضات مستمرة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات رسمية بوساطة أمريكية.

وقال نصر الله إن "أي دولة تتجه نحو التطبيع عندما توقع اتفاق تطبيع يجب إدانتها وإدانة فعلتها. وهذا الأمر يتجاوز العلاقات السياسية والمجاملة، لأنه خطير للغاية ويمثل طعنة للإسرائيليين".