EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: دون ذكر أسماء ... نصرالله ينتقد التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية وإسرائيل

الأمين العام لحزب الله ، حسن نصرالله
الأمين العام لحزب الله ، حسن نصرالله Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

انتقد حسن نصر الله جهود التطبيع بين الدول الإسلامية وإسرائيل في ظل مفاوضات مستمرة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات رسمية بوساطة أمريكية.

اعلان

قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من إيران إن الحركة ستتعاون مع السلطات اللبنانية إذا شاركت في محادثات حدودية مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكدا أن "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستشهد تعاون المقاومة وتضامنها مع الدولة خلال الفترة المقبلة".

وانتقد حسن نصر الله جهود التطبيع بين الدول الإسلامية وإسرائيل، في تصريحاته الأخيرة في ظل مفاوضات مستمرة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لإقامة علاقات رسمية بوساطة أمريكية.

وقال نصر الله إن "أي دولة تتجه نحو التطبيع عندما توقع اتفاق تطبيع يجب إدانتها وإدانة فعلتها. وهذا الأمر يتجاوز العلاقات السياسية والمجاملة، لأنه خطير للغاية ويمثل طعنة للإسرائيليين".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

نوبل الكيمياء للعلماء المقيمين في الولايات المتحدة مونجي باوندي وأليكسي إكيموف ولويس بروس

فقدان أثر 23 جندياً هندياً على الأقل في فيضان مفاجئ ضرب شمال شرق البلاد

بعد تعليقاته "المهينة"على موظفة في المحكمة.. قاض يمنع ترامب من التداول في المحاكمة المدنية

إسرائيل تطبيع العلاقات حسن نصر الله حزب الله لبنان فلسطين