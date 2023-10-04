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عاجل. السعودية تعلن نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

شعار كأس العالم 2026 يظهر على شاشة خارج مرصد جريفيث في لوس أنجلوس
شعار كأس العالم 2026 يظهر على شاشة خارج مرصد جريفيث في لوس أنجلوس Copyright Jae C. Hong/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السعودية الأربعاء نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، في خطوة تأتي بإطار حملة الرياض لتحويل المملكة إلى قوّة رياضية عالمية.

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وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إن هذا الترشيح يعدّ "لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".

وجاء هذا البيان بعيد إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية، داعياً الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

وسرعان ما رحّب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالدعوة، معرباً عن دعمه الكامل لنية السعودية التقدم بطلب استضافة مونديال 2034.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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