شاهد: عرض كرة قدم "يد الله" لمباراة الأرجنتين أمام إنجلترا في مونديال المكسيك في مزاد في لندن

تعرض هذا اليوم الأربعاء في مزاد في لندن، كرة القدم التي خاض بها فريقا الأرجنتين وإنجلترا ربع نهائي كأس العالم في المكسيك سنة 1996، وهي المباراة التي سجل فيها النجم الراحل دييغو نمارادونا "هدف يد الله" المثير للجدل، وأقصي فيها الفريق الإنجليزي من البطولة العالمية إثر الهزيمة بنتيجة هدفين لهدف، وسجل مارادونا كذلك الهدف الثاني، الذي اختير هدف القرن.

ويتوقع أن يصل المبلغ المقترح في المزاد، للكرة الحاملة لعلامة أديداس "أزتيكا"، حوالي ثلاثة ملايين جنيه استرليني. وكان الحكم التونسي علي بن ناصر هو الذي أدار تلك المباراة.

وقد احتفظ بن ناصر بالكرة عنده في تونس، حيث قال إن تلك الكرة جزء من تاريخ كرة القدم العالمية، وإنه حان الوقت لمشاركتها مع العالم، مشيرا إلى أن جزءا من المبلغ المالي الذي سيكشف عنه المزاد، سيتم التبرع به لفائدة العمل الخيري.