EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

لماذا استـُبعد كلب الرئيس الأميركي من البيت الأبيض؟

كوماندر جرو الراعي الألماني الأصيل
كوماندر جرو الراعي الألماني الأصيل Copyright Carolyn Kaster/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

عندما جاء كوماندر إلى البيت الأبيض في 2021، كان لا يزال جروًا. لكن يبدو أنه تصرف بطريقة أغضبت سكان البيت الأبيض، وهو الآن مضطر للرحيل.

اعلان

استُبعد من البيت الأبيض كلب الرئيس الأميركي جو بايدن "كوماندر" الذي ينتمي إلى فصيلة "الراعي الألماني" (German Shepherd) ويظهر ميلاً واضحاً إلى العضّ، على ما أفادت ناطقة باسم بايدن وعقيلته اللذين سبق أن تخلّيا عن كلب آخر للأسباب نفسها. وقالت الناطقة إليزابيث ألكسندر في بيان مقتضب إنّ "كوماندر لم يعد موجوداً في البيت الأبيض، إلى حين اتخاذ قرار في شأنه".

وأشارت إلى أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن وعقيلته جيل "يوليان أهمية كبيرة لسلامة جميع موظفي البيت الأبيض ومَن يوفرون الحماية لهم يومياً". 

Manuel Balce Ceneta/AP
الكلب كوماندر يجلس على شرفة "ترومان" في البيت الأبيض بواشنطنManuel Balce Ceneta/AP

وكانت "الخدمة السرية" المتخصصة في حماية كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، أعلنت أن أحد عناصرها تعرّض للعضّ مساء الاثنين. وذكرت وسائل إعلام أميركية، يوم الخميس، أنّ "كوماندر" الذي كان جرواً عندما أُحضر إلى البيت الأبيض في العام 2021، أقدم على العضّ مرات عدة أكثر مما أُعلن حتى اليوم.

وذكرت كل من "سي إن إن" و"أكسيوس" أنّ الكلب هاجم موظفين آخرين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى عضّه عناصر في "الخدمة السرية" أكثر من 11 مرة.

وكان الزوجان قد أعلنا خلال الصيف أنهما أرسلا كلبهما للخضوع لدورة تدريبية، بعدما كشفت وسائل إعلام أنّه عضّ عدداً من الأشخاص، بينهم مَن تعيّن إدخاله المستشفى. 

وكان أُرسل كلبهما الآخر "مايجور" إلى ديلاوير لفترة وجيزة عام 2021 حتى يتلقى تدريبات، بعدما عضّ موظفاً واحداً على الأقل في البيت الأبيض. وبناءً على توصية من المتخصصين، اضطر بايدن وعقيلته للتخلي عن "مايجور" وإرساله إلى أصدقاء لهما يعيشون "في بيئة هادئة أكثر".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حداد في البندقية بعد حادث حافلة خلف 21 قتيلا

السلطات الألمانية تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد

جدل في موقع X بين ماسك ووزارة الخارجية الألمانية حول عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط

كلاب ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن البيت الأبيض أمن